В Украине уже был утвержден соответствующий календарный план для начала вакцинации от коронавируса
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, Украина подготовила инфраструктуру, необходимую для получения вакцины от коронавируса и началу прививочной кампании уже в феврале.
Он также рассказал, что уже подготовлена вся логистическая инфраструктура и холодовая цепочка способна хранить вакцины любого вида от -70 до +8 градусов.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что прежде всего прививки будут сделаны врачам и военнослужащим в зоне проведения ООС. Премьер уточнил, что первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech, а также еще от 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca/Oxford будут бесплатными.
Напомним, что по состоянию на понедельник, 1 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,5 млн человек. За минувший день выявили 395 465 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.
При этом выздоровели – 75,1 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 107 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Британии – 21 тыс.
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