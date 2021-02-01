Украинское правительство будет рассматривать возможность перехода к адаптивному карантину
Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах карантинные ограничения будут усиливать именно там, а не по всей стране.
Об этом на совещании с президентом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба ОП.
Он отметил, что анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий – до уровня, который соответствовал "желтой" и "зеленой" зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение.
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Также премьер признал, что украинцы стали меньше обращаться к врачам и делать ПЦР-тестов, ведь они самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни.
Напомним, что по состоянию на понедельник, 1 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,5 млн человек. За минувший день выявили 395 465 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.
При этом выздоровели – 75,1 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 107 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Британии – 21 тыс.
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