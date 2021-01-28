Первые случаи уже выявлены в США
Коварный вирус мутировал, а это значит, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины могут не сработать против него. О новой угрозе сообщила внештатный специалист Минздрава Украины Ольга Голубовская на своей страничке в Фейсбук, передает Politeka.net.
По ее словам, в США впервые обнаружен высокозаразный бразильский штамм коронавируса - Brazil P1.
Голубовская отметила, что "пока нет четких данных, что новые штаммы (британский и бразильский) вызывают более тяжелые формы заболевания, однако Р1 имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунной системы организма".
Как утверждают в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний, бразильский вариант является причиной резкого увеличения числа случаев заболевания в Манаусе и его окрестностях, крупнейшем городе в регионе Амазонки, и в клиниках не хватает кислорода и коек.
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Ранее сообщалось, новому британскому штамму присущи такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах.
Такие симптомы, как потеря обоняния и вкусовой чувствительности, проявляются реже. Но они по-прежнему входят в число трех основных симптомов заболевания: высокая температура, появившийся недавно постоянный кашель и изменения во вкусовой чувствительности.
Отметим, в Украине по состоянию на утро 28 января, зафиксировано 5529 новых случаев китайского вируса, в частности, заболели 248 детей и 236 медработников. При этом 11 946 ранее заболевших украинцев выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.
Напомним, карантин изменен с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.