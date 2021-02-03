Кабмин собирается снова ввести в Украине адаптивный карантин после локдауна

Как передает Politeka.net, премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил подробности во время заседания правительства, которое состоялось 3 февраля. Запись собрания опубликована на официальном YouTube-канале.

По словам главы Кабмина, ужесточение карантина с 8 по 24 января дало положительный результат, ведь уровень заболеваемости снизился, а вместе с ним и нагрузка на систему здравоохранения. В настоящее время в больницах находятся 18,3 тысячи пациентов с COVID-19, тогда как в декабре их количество превышало 28 тысяч человек.

Сейчас правительство видит условия для переходу к более мягкому карантину с разделением на зоны, как это было в 2020 году. Перед этим Минздрав должен изучить ситуацию в регионах Украины и представить результаты, на это ведомству потребуется неделя.

"Эпидемическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической безопасности - зеленый, желтый, оранжевый или красный. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение", - отметил Денис Шмыгаль во время заседания и добавил, что изменения вступят в силу через семь дней после принятия соответствующего решения Кабмином.

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