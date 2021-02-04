Тренер шоу "Голос країни", співачка Надя Дорофєєва вразила формами в блискучій сукні

Надя підкорила шанувальників не тільки своїм талантом, а й привабливістю, передає Politeka.net.

Артистка постала в новому ефірі шоу "Голос країни" в короткій блискучій сукні. Образ полонив шанувальників.

В одному з останніх постів артистка продемонструвала форми в цьому ж вбранні, але з цікавого ракурсу.

Надя позувала між двох червоних штор. Вона стояла боком, хвалячись пружними сідницями, тонкою талією і стрункими ніжками. Наряд мав виріз на спині, завдяки чому та оголилася і стало зрозуміло, що красуня без білизни.

"Ось і в дівчинку одяглася", - написала співачка.

За 20 хвилин пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Надько, ти 🌪!", "І що за дівчина☀️🔥🔥🔥", "Чарівна ❤️😍", "Дуже красива дівчинка🥰♥️", "Тащуся від образу 🔥 дуже сильно тебе личить", "Образ дуже класний 🔥🔥🔥🔥🔥", "Красива🤍🔥", "Вауу,Цей наряд 🔥🔥", "Дуже гарний образ😻🔥", "Гарна така дівчинка 😊", "Милаха 💝💝💝👍🏻", "Неймовірно красива😻", "Ваййй😍🔥 в цю дівчинку я закохуюся ще більше🔥🔥🤤", "Шикарна 🔥🔥🔥", "ЯКА Ж ТИ БОГИНЯЯ 🥵⚡", "Як же вам личить такий образ🔥 красуня😍", "Яка нереальна о мій бог❤️❤️", "В красиву дівчинку 🌸", "Наша дівчинка нереально красива🤤😍🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

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