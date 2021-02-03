Багато про таке лише мріють

Український співак Віталій Козловський порадував новим кадром зі зйомок кліпу на свою нову пісню "Мала танцюй".

Як повідомляє Politeka.net, зовсім скоро артист випустить свій хіт, а поки інтригує шанувальників постами в соцмережі "Instagram". Цього разу він виклав фото із загадковою красунею в обтягуючому чорному костюмі, яка засвітила лише половину обличчя.

Сам Віталій Козловський показався у яскраво-синьому піджаку, темних брюках і масивних лакованих черевиках. Він розташувався на підлозі, спершись руками, і дозволив дівчині примоститися у себе між ніг в витонченій позі. Завдяки темному одязі здається, що чоловік і жінка злилися в кадрі.

"9 днів до прем’єри! Він знімав з неї шар за шаром: сором’язливість, принципи, амбіції, зарозумілість, самовпевненість, агресивність... І коли він дістався до неї справжньої, то побачив маленьку дівчинку, яка боялась вірити людям, але яка дуже потребувала, щоб її любили. По-справжньому. Назавжди", - написав Віталій Козловський у своєму пості.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від сцени з нового кліпу і поділилися враженнями в коментарях:

"Дуже правдиво і щиро !!! ❤️❤️❤️❤️❤️ Всім серцем чекаю прем'єри !!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Залікове фото🔥 🤟 🏻"; "сильно"; "поруч з коханим чоловіком часом хочеться відчувати себе маленькою дівчинкою. Дуже хочеться, щоб справжній чоловік був поруч. Швидше б прем'єра".

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