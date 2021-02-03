Дочка Алли Пугачової Єлизавета Галкіна вразила зовнішністю на тлі своєї сестри-відомої співачки Христини Орбакайте

Як передає Politeka.net, знаменитих родичів порівняли на одній з фан-сторінок у соцмережі "Instagram". Автори розмістили колаж з двох фотографій, зліва відображена Крістіна Орбакайте, а праворуч - Малятко Ліза.

Старша дочка Алли Пугачової позувала в незвичайній сукні тілесного кольору з відвертим декольте, образ вигідно відтінили біло-сині сережки і яскравий вечірній макіяж. Єлизавета на знімку постала в світло-жовтому платтячку з прозорими рукавами і фатою на голові, вона тримає в руках букет квітів.

Користувачі соцмережі висловилися про зовнішній вигляд знаменитостей в коментарях, думки шанувальників про їх схожість розділилися:

"Дуже зворушливо, схожі дуже"; "нічого спільного взагалі"; "різні типажі"; "красиві, але зовсім різні!"; "Безумовно красуні, але особи у них різні, у Христини благородне обличчя, обличчя аристократки, так і хочеться сказати княгиня або графиня!"; "Сестрички чудові, не обов'язково повинні бути "як 2 краплі"))) красуні!!!!"; "Ліза - копія мама Алла"; "Христина на батька схожа, а Ліза - на бабусю!)) 👍 🔥 🌹"; "Красуні обидві, схожість якась є"; "Ліза звичайно янголятко. Христина так собі, завжди якась незадоволена"; "дві сестричка, дві красуні, все в маму"; "хто каже: схожі? Ви не пам'ятаєте Христину у фільмі "Опудало"? Ну де Христина, а де Ліза? Ліза-Татова дочка, лялечка!!!!"; "Христина в дитинстві була бридким каченям, зараз красуня! Ліза вже зараз поза конкуренцією))!".

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