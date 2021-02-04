Відома українська фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк поділилася відвертим фото, на якому показала, як виглядає після гулянь на дні народженні Олі Полякової

Напередодні зірки українського шоу-бізнесу влаштували пишну вечірку-сюрприз для Полякової, день народження якої пройшов ще 17 січня. Судячи з кадрів в соцмережах, зірки відривалися по повній, влаштовуючи безбашенні танці в компанії іменинниці. Плакидюк була в числі гостей, і вирішила на своїй сторінці в Instagram показати, як виглядає після свята. Про це повідомляє Politeka.net.

На новому фото Соня лежить на підлозі в томній позі, ніби після веселої вечірки. На ній вельми відвертий наряд у вигляді короткого червоного плаття, яке фотограф максимально задерла вгору, а також чорних панчіх. Доповнює фатальний образ красуні яскраво-червона помада.

"Це я лежу після вчорашньої вечірки-сюрпризу для Олі Полякової (Дивіться наші запальні сторіз) і намагаюся зрозуміти, від чого крепатура", - підписала знімок Плакидюк.

Її шанувальники тут же відреагували на пост знаменитості.

"Майже як Мак Грегор в недавньому бою", "Дама в червоному", "можна поруч прилягу?", "Красуня", "Нереально красиво", "Бомба гармата ракета!", "Леді, Ви ж танцювали як в останній раз і хльостали Її Високість Астаф'єву по самому святому... крепатура маленька ложечка дьогтю в цій цистерні меду", - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова в короні і з шиком відгуляла свій день народження з Нікітюк, Єфросиніною і Кухар.

Як повідомляла Politeka, епатажна Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала, як виглядала в дитинстві.

Також Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" блиснула "шовковими" принадами, приспустивши піжаму.