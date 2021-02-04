Зовнішність співачки Дженніфер Лопес частенько обговорюють в Мережі, поки одні заздрять, інші намагаються розгадати секрет її молодості

Як передає Politeka.net, в Instagram-акаунті програми "Зірковий шлях" опублікували цікавий пост з двома фотографіями Джей Ло - з різницею в кілька десятків років.

На першому фото - артистці ще немає й тридцяти. Юна Дженніфер позувала в топі та облягаючій спідниці білого кольору, блиснувши плоским животиком і соковитими формами. На другому - зірка на сьогодні, в 51 рік. На ній темно-смарагдове оксамитове плаття зі спокусливими вирізами на талії.

"Співачка в 90-х і зараз 🔥 @jlo часто звинувачують у пластичних операціях. Втім, якщо поглянути на архівні фото, стає зрозуміло - це не та зірка, яка зловживала хірургічними втручаннями. А ви що скажете, виконавиця дуже змінилася? ✨", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати. Більшість зійшлися на думці, що краса Джей Ло - натуральна.

"Вважаю, що робити пластику чи ні - особистий вибір кожного. Законом не заборонено, значить можна😁а засуджувати будуть в будь-якому випадку 😉"

"Вона красуня, що тоді, що зараз ❤️🔥 вона доглядає за собою, правильно харчується, спортзал, молодець 👏"

"Дай Бог всім так виглядати в 51! Вона справжня красуня 🔥 😍"

"Ринопластику зробила) ніс став акуратніше👍"

"Вік своє бере як хороше вино чим довше стоїть тим смачніше🔥"

"Вона шикарна, їй 51. Дай Бог так виглядати в такому віці, й пахати в залі, а не судити за спиною, обростаючи жиром💖"

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