Внешность певицы Дженнифер Лопес частенько обсуждают в Сети, пока одни завидуют, другие пытаются разгадать секрет ее молодости

Как передает Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте программы "Зірковий шлях" опубликовали любопытный пост с двумя фотографиями Джей Ло - с разницей в несколько десятков лет.

На первом фото - артистке еще нет и тридцати. Юная Дженнифер позировала в топе и облегающей юбке белого цвета, блеснув плоским животиком и сочными формами. На втором - звезда в настоящий момент, в 51 год. На ней темно-изумрудное бархатное платье с соблазнительными вырезами на талии.

"Певица в 90-х и сейчас 🔥 @jlo часто обвиняют в пластических операциях. Впрочем, если взглянуть на архивные фото, становится понятно - это не та звезда, которая злоупотребляла хирургическими вмешательствами. А вы что скажете, исполнительница очень изменилась? ✨", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать. Большинство сошлись на мнении, что красота Джей Ло - натуральная.

"Считаю, что делать пластику или нет – личный выбор каждого. Законом не запрещено, значит можно😁а осуждать будут в любом случае 😉"

"Она красавица, что тогда, что сейчас ❤️🔥 она ухаживает за собой, правильно питается, спортзал, молодец 👏"

"Дай Бог всем так выглядеть в 51! Она настоящая красавица🔥😍"

"Ринопластику сделала)нос стал аккуратнее👍"

"Возраст своё берет как хорошее вино чем дольше стоит тем вкуснее🔥"

"Она шикарная, ей 51. Дай Бог так выглядеть в таком возрасте, и пахать в зале, а не судить за спиной, обростая жиром💖"

Напомним, Дженнифер Лопес с трудом втиснула фигуру в бордовый купальник: "Время не щадит..."

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