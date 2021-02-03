Дочка відомої актриси онкохворої Анастасії Заворотнюк переїхала і змінила імідж

Дочка відомої актриси Заворотнюк, яка тривалий час лікується від онкологічного захворювання, модель і блогер Анна, часто радує своїх шанувальників новими фото. Як передає Politeka.net, цього разу у своєму мікроблозі в Instagram Анна похвалилася зміною іміджу.

Дівчина показала кілька кадрів, похизувавшись переїздом до Москви, і зміною кольору волосся. Тепер Анна стала брюнеткою, і ще більше стала походити на свою онкохвору "няню Віку".

Модель вирішила показати, як їй пасує новий образ, зробивши кілька кадрів біля засніженої ялини біля ресторану. Для фотосесії Анна одягла чорне пальто поверх червоного світшота, а також стильне темно-сіре картате кепі.

Каштанові локони полонили шанувальників Анни, образ їй дійсно дуже до лиця, попри те, що дівчина заявила, що тепер сама собі трохи нагадує японку. Думки фанатів розділилися, хтось вважає, що дійсно Анна стала схожа на азіатську красуню, інші навпаки заявили, що в дівчині немає нічого від японки. А ось на тому, то дочка Заворотнюк справжня красуня, думки фанатів зійшлися.

Безліч коментарів посипалися на Анну: "Ви прекрасні в будь-якому кольорі волосся 😍, але цей особливо Вам личить🙈 🌷". "Вам так личить, ще більше на свою прекрасну маму стали схожі❤️✨", "Москва прекрасна! І ви 🤗", "Соромлюся запитати. Вам самурай не потрібен ?🙃"

Варто сказати, що Анна тривалий час жила разом зі своєю хворою мамою в особняку під Москвою. Мабуть, розмірене сільське життя наганяє на дівчину смуток, раз вона з такою радістю заявила про переїзд.

"Нарешті я переїхала, я в центрі та радію доступності своїх улюблених місць! обожнюю Москву, вона прекрасна", - написала Анна.

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