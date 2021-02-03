Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Бонда, похвалилася зухвалим образом і новою зачіскою

Знаменита Ольга Куриленко завоювала любов шанувальників завдяки запаморочливій кар'єрі, але не перестає привертати їхню увагу, публікуючи нові знімки. Цього разу вона здивувала зухвалим образом і стильною зачіскою, пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На портретному фото актриса в чорній майці з глибоким декольте позує стоячи біля стіни, на яку падає яскравий пучок сонячного світла. Але Ольгу Куриленко важко впізнати, адже вона постала з ефектною і незвичайною для неї стрижкою замість довгих хвилястих локонів.

На знімку Ольга Куриленко вражає зачіскою каре і довгим чубчиком, який майже повністю закриває брови знаменитості. Ця стрижка надала образу деякий відтінок зухвалості і впертості, що також читалося і на обличчі актриси.

Її погляд був напружений і зосереджений, а також трохи сумним. Звикли бачити свою фаворитку з посмішкою на обличчі, фанати були здивовані суворим виразом губ, хоча і без сильного напруження. У свій незвичайний образ Ольга Куриленко додала легкий макіяж і світло-рожеву помаду.

Фанати Ольги Куриленко прийшли в захват від її динамічного знімка, написавши багато приємних слів у своїх коментарях до публікації.

"Богиня!", "Ці чудові очі","Нереальна","Красива","Досконалість","Спека","Нескінченна Краса", - написали шанувальники.

Варто відзначити, що в такому образі актрису можна було помітити в одній з найяскравіших її ролей у 22 фільмі про Джеймса Бонда "Квант милосердя", де її партнером став знаменитий Деніел Крейг.

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