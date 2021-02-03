Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова після розставання зі своїм начебто нареченим засвітилася в компанії накачаних красенів

Не так давно знаменитість оголосила, що розлучилася зі своїм таємничим нареченим, особистість якого до цього ретельно приховувала. Судячи з усього, тепер Волочкова вирішила заповнити нестачу чоловічої присутності у своєму житті, про що свідчить нове фото в її Instagram, пише Politeka.net.

Так, балерина опублікувала знімок, на якому позує в довгій вільній сукні. При цьому, пікантності її образу додають відкриті плечі і ключиці, а також відсутність нижньої білизни.

Компанію Волочковій на фото склали двоє чоловіків з оголеними торсами. Вони не можуть не привертати до себе увагу своїми накачаними тілами.

Втім, сама балерина на фото намагається не дивитися на напівголих красенів: її погляд спрямований кудись убік.

У мережі тут же почали обговорювати знімок Волочкової.

"Вимагаю продовження банкету...де кліп? Де ПесТня "одна до дна"?", "Прикольний сон, в поту від пристрасті! Одна серед двох чоловіків! Вони мене тягали в щастя, я їм свій старий позитифф!", "Не вистачає в реальність диво-фото на дивані", "а наша сидить і думає, як би цих мужиків в склеп затягнути", "і щоб падали направо і наліво, і в штабелі вкладалися", - пишуть люди.

Нагадаємо, Волочкова насмішила безглуздим виглядом в перуці і ліфчику: "Зіна з магазину".

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