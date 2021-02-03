Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова после расставания со своим предполагаемым женихом засветилась в компании накачанных красавцев
Не так давно знаменитость объявила, что рассталась со своим таинственным женихом, личность которого до этого тщательно скрывала. Судя по всему, теперь Волочкова решила восполнить недостаток мужского присутствия в своей жизни, о чем свидетельствует новое фото в ее Инстаграм, пишет Politeka.net.
Так, балерина опубликовала снимок, на котором позирует в длинном свободном платье. При этом, пикантности ее образу добавляют открытые плечи и ключицы, а также отсутствие нижнего белья.
Компанию Волочковой на фото составили двое мужчин с обнаженными торсами. Они не могут не привлекать к себе внимание своими накачанными телами.
Впрочем, сама балерина на фото старается не смотреть на полуголых красавцев: ее взгляд направлен куда-то в сторону.
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В сети тут же принялись обсуждать снимок Волочковой.
«Требую продолжения банкета…Где клип? Где ПесТня "одна до дна"?», «Прикольный сон, в поту от страсти! Одна среди двоих мужчин! Они меня таскали в счастье, я им свой старый позитифф!», «Не хватает в реальность чудо- фото на диване», «А наша сидит и думает, как бы этих мужиков в склеп затащить», «И чтобы падали направо и налево, и в штабеля укладывались», - пишут люди.
Напомним, Волочкова насмешила нелепым видом в парике и лифчике: "Зина из магазина".
Как сообщала Politeka, оставшаяся без жениха Волочкова оказалась связана по рукам и ногам, фото: «Вроде взрослая баба…».
Также Politeka писала, что Волочкову высмеяли после появления на шоу в неприличном наряде: "Сидит квадрат в красном платье и...".