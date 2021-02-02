Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила неопрятным образом на съемках шоу

Анастасия несколько дней назад решила отправиться после своего дня рождения на очередное скандальное шоу, в котором приняла участие в качестве гостьи. На съемках эфира Волочкова появилась в неприличном красном платье в пол с глубоким декольте и туфлях на шпильке.

Причем слишком обтягивающая ткань подчеркнула и лишний вес артистки, и обвисший бюст, открытый неудачным образом. Вечерний макияж с блестками и отсутствие колготок озадачило пользователей сети, ведь неопрятный вид не соответствовал погоде – даже в помещении все были довольно скромно одеты, тогда как балерина перестаралась с «эпатажем».

В шоу Волочкова постоянно говорила о зависти хейтеров и о том, как много людей злословят, ведь она слишком талантливая. На анти-фанатских группах не смогли пройти мимо пользователи:

«Мда... Не думала, что Слуцкая такого мнения о шпагатах. Часть профессии - не значит, что этим местом светить можно почти без трусов; Почему требуют восторгов от пошлости? Может быть долой из публичного пространства бездарную пошлость и самодеятельность?; У Волочковой крайне мало красивых фото!!! Сплошная реклама- возьмите меняяя😜; Конечно, ей все равно, что будет, потому что эксгибиционизм это не преступление, это болезнь; Сидиит квадрат в красном платье, си*ки до пупа висят😢».

Примечательно, что в сети пользователи Инстаграм Волочковой редко – скандальная личность была столько раз замешана в неоднозначных ситуациях, что многие просто уверены: на самом деле у балерины никого и не было, она просто пытается привлечь внимание к себе. В очередной публикации Волочкова решила похвастаться своим преображением и новой прической, а чтобы избежать комментариев – скрыла доступ к ним.

«Я увидела и почувствовала, что когда отпускаешь ситуацию и человека из своей жизни.., не перестаёшь оставаться сама собой, ощущаешь свободу, улыбаешься, надеваешь парик и сохраняешь чувство самоиронии,- Жизнь дарит новые краски!😉🦢🌺», - позируя с париком на голове на снимке, и в платье с бюстом наружу, сообщает под постом Анастасия.

Напомним, Волочкова осталась без жениха после громких гуляний и заговорила о травле: «Его финансовый достаток…».

Как сообщала Politeka, неугомонная Волочкова сверкнула пышными "округлостями" в золотом декольте.

Также Politeka писала, что бесстыжая Волочкова в кофточке нараспашку показала особенного мужчину у себя дома: "Дорогие друзья, я так..."