Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась странным фото и своими размышлениями о любви после разрыва с женихом

Накануне 45-летняя звезда призналась, что рассталась со своим женихом, которого до этого все время скрывала, не называя его имя. Судя по всему, балерина болезненно переживает этот разрыв, потому что в своем Инстаграм она поделилась тревожным постом.

В публикации Волочкова задалась философским вопросом о сущности любви.

«Интересно, Любовь - это больше чувства или привязанности к человеку?», - написала звезда.

Этот пост она сопроводила странным снимком. На черно-белом фото балерина сидит в наряде с открытыми ногами. При этом ее руки и ноги связаны веревками. Волочкова пристально смотрит в камеру с грустным выражением лица.

В сети тут же принялись обсуждать пост балерины.

«Блин, мне реально первый раз грустно за неё», «Да, рушится ее иллюзорный мир, в котором ей было комфортно. Это всегда печально», «Вроде взрослая баба.. а все никак не врубится», «Насос налаклся и вперед к философии. ОлеХ сбег и возвращаться не собирается», «И фото классное и подпись глубокая... Нет, Нась, ты лучше нас плясками развлекай, грусти в других акках хватает», - пишут люди.

Напомним, балерина рассказывала, что приняла решение о расставании с загадочным женихом в день своего рождения. При этом ранее она утверждала, что они планировали пожениться в конце прошлого года.

Напомним, Волочкова осталась без жениха после громких гуляний и заговорила о травле: «Его финансовый достаток…».

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