Відомий український музикант Сергій Бабкін, який зараз готується до важливої операції, розповів про здійснення своєї мрії

Як повідомляє Politeka.net, артист, який зараз перебуває у Відні зі своєю дружиною, поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому він поділився важливою новиною-Бабкін розкрив, що став тренером нового сезону шоу "Ліга сміх. Битва Титанів".

"Збулася моя мрія. Дуже хотів опинитися в тренерському кріслі і неймовірно щасливий, що приймаю участь саме в такому сильному сезоні. "Ліга Сміху" - це центр гумору, який я обожнюю", - написав музикант.

Він також поділився добіркою своїх знімків зі зйомок.

Примітно, що на найпершому кадрі Бабкін позує в дуже темних окулярах, через які повністю не видно його очей.

Шанувальники артиста тут же відреагували на його пост.

"Ви його прикрасите)). Як було на Голосі", "Ой все. Будемо дивитися", "прекрасна новина. "Ліга сміху" круте шоу! А вам якнайшвидшого одужання!", "Круто нарешті я давно вас чекав у цьому кріслі", - пишуть люди.

Відзначимо, що вже 5 лютого Бабкіну належить перенести складну операцію на очах. За його словами, лікарі не дають ніяких прогнозів, але він сподівається на позитивний результат справи.

Раніше артист оголосив, що у нього діагностували рідкісне захворювання очей. Якщо вчасно не зробити операцію, музикант може втратити зір.

Нагадаємо, у Бабкіна, що втрачає зір, помітили глибоку рану на обличчі, дружина розкрила причину: "Вже можу...".

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна, що втрачає зір, сполохала кадрами з Відня, в мережі ахнули: "Ми будемо молитися про вас...".

Також Politeka писала, що Бабкін, що втрачає зір, не стримався, звернувшись до українців напередодні складної операції.