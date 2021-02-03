Известный украинский музыкант Сергей Бабкин, который сейчас готовится к важной операции, рассказал об осуществлении своей мечты

Как сообщает Politeka.net, артист, который сейчас находится в Вене со своей женой, поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем он поделился важной новостью – Бабкин раскрыл, что стал тренером нового сезона шоу «Лига смех. Битва Титанов».

«Сбылась моя мечта. Очень хотел оказаться в тренерском кресле и неимоверно счастлив, что принимаю участие именно в таком сильном сезоне. «Лига Смеха» — это центр юмора, который я обожаю», - написал музыкант.

Он также поделился подборкой своих снимков со съемок.

Примечательно, что на самом первом кадре Бабкин позирует в очень темных очках, из-за которых полностью не видно его глаз.

Поклонники артиста тут же отреагировали на его пост.

«Вы его украсите)). Как было на Голосе», «Ой всё. Будем смотреть», «Прекрасная новость. "Лига смеха" крутое шоу! А Вам скорейшего выздоровления!», «Круто наконец-то я давно вас ждал в этом кресле», - пишут люди.

Отметим, что уже 5 февраля Бабкину предстоит перенести сложнейшую операцию на глазах. По его словам, врачи не дают никаких прогнозов, но он надеется на позитивный исход дела.

Ранее артист объявил, что у него диагностировали редкое заболевание глаз. Если вовремя не сделать операцию, музыкант может лишиться зрения.

Напомним, у теряющего зрение Бабкина заметили глубокую рану на лице, жена раскрыла причину: "Уже могу...".

Как сообщала Politeka, жена теряющего зрение Бабкина всполошила кадрами из Вены, в сети ахнули: «Мы будем молиться о вас…».

Также Politeka писала, что теряющий зрение Бабкин не сдержался, обратившись к украинцам накануне сложной операции.