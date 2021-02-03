Известный украинский музыкант Сергей Бабкин, который сейчас готовится к важной операции, рассказал об осуществлении своей мечты
Как сообщает Politeka.net, артист, который сейчас находится в Вене со своей женой, поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем он поделился важной новостью – Бабкин раскрыл, что стал тренером нового сезона шоу «Лига смех. Битва Титанов».
«Сбылась моя мечта. Очень хотел оказаться в тренерском кресле и неимоверно счастлив, что принимаю участие именно в таком сильном сезоне. «Лига Смеха» — это центр юмора, который я обожаю», - написал музыкант.
Он также поделился подборкой своих снимков со съемок.
Примечательно, что на самом первом кадре Бабкин позирует в очень темных очках, из-за которых полностью не видно его глаз.
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Поклонники артиста тут же отреагировали на его пост.
«Вы его украсите)). Как было на Голосе», «Ой всё. Будем смотреть», «Прекрасная новость. "Лига смеха" крутое шоу! А Вам скорейшего выздоровления!», «Круто наконец-то я давно вас ждал в этом кресле», - пишут люди.
Отметим, что уже 5 февраля Бабкину предстоит перенести сложнейшую операцию на глазах. По его словам, врачи не дают никаких прогнозов, но он надеется на позитивный исход дела.
Ранее артист объявил, что у него диагностировали редкое заболевание глаз. Если вовремя не сделать операцию, музыкант может лишиться зрения.
Напомним, у теряющего зрение Бабкина заметили глубокую рану на лице, жена раскрыла причину: "Уже могу...".
Как сообщала Politeka, жена теряющего зрение Бабкина всполошила кадрами из Вены, в сети ахнули: «Мы будем молиться о вас…».
Также Politeka писала, что теряющий зрение Бабкин не сдержался, обратившись к украинцам накануне сложной операции.