Українцям розкрили, коли будуть переглянуті певний вид пенсій

Про це інформує видання Пенсійний кур'єр.

Так, експерти пояснили, коли в Україні переглянуть і збільшать виплати пенсіонерам держслужбовців.

Згідно із законодавством, спеціальні пенсії держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування перераховуються лише у разі переходу з пенсії, призначеної за спецзаконом, на пенсію за загальним законом, яким є Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

У Пенсійному кур'єрі вирішили пояснити, як у 2020 році проводили перегляд існуючих пенсій.

"Зокрема, при перерахунку пенсій у травні 2020 р. порівнювався розмір пенсії за спецзаконом і за загальним законом. І якщо це доцільно, проводився відповідний перерахунок. У той же час повернутися знову на пенсію за спеціальним законом такі особи мають право в будь-який час», - додали в профільному виданні.

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Щоб отримувати такі виплати, українцю необхідно 35 років справно працювати і платити внески до Пенсійного фонду з офіційної зарплати в розмірі 54 тисяч гривень.

Громадяни з середньою зарплатою можуть розраховувати приблизно на 3,5 тисячі гривень на місяць, а з "мінімалкою" - всього 1769 гривень.

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