Украинцам раскрыли, когда будут пересмотрены определенный вид пенсий
Об этом информирует издание Пенсионный курьер.
Так, эксперты объяснили, когда в Украине пересмотрят и увеличат выплаты пенсионерам госслужащих.
Согласно законодательству, специальные пенсии госслужащих и должностных лиц местного самоуправления пересчитываются только в случае перехода с пенсии, назначенной по спецзакону, на пенсию по общему закону, которым является Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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В Пенсионном курьере решили объяснить, как в 2020 году проводили пересмотр существующих пенсий.
«В частности, при перерасчете пенсий в мае 2020 г. сравнивался размер пенсии по спецзакону и по общему закону. И если это целесообразно, проводился соответствующий перевод. В то же время вернуться снова на пенсию по специальному закону такие лица имеют право в любое время», — добавили в профильном издании.
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Чтобы получать такие выплаты, украинцу необходимо 35 лет исправно работать и платить взносы в Пенсионный фонд с официальной зарплаты в размере 54 тысяч гривен.
Граждане со средней зарплатой могут расчитывать примерно на 3,5 тысячи гривен в месяц, а с "минималкой" - всего 1769 гривен.
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