Відома українська співачка Оля Полякова у середині січня відсвяткувала 37-річчя

Зірка бурхливо відзначила свій день народження, про що свідчать фото в мережі, пише Politeka.net. Красуня запросила на своє свято багатьох відомих особистостей.

Всього півгодини тому Полякова опублікувала кадри зі свого дня народження. На фото зірка постала в спокусливих нарядах в оточенні прими-балерини Катерини Кухар, співачки Даші Астаф'євої, фешн-фотографа Соні Плакидюк, телеведучих Маші Єфросиніної та Лесі Нікітюк.

Видно, що вони веселилися як, могли, танцювали і посміхалися.

"😂 😂 😂це тільки початок)", - написала Полякова.

За півгодини пост зібрав майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Як було весело ✌🏻💜", "Ухти, які прикольні)", "Такі вау 🔥❤️", "ДЕСЬ ЖАРКО ВЗИМКУ 🏝🌕☀️🌝🏖❄❄🏖💃🕺🕴👯♂️👯♀️🤸🤸♀️🧑🦰🏖", "Бомба💥", "БОГИНЯ😍", "Гуляти вміємо 😍 🔥 Красуні 🚀🚀🚀", "Охмамо❤️❤️❤️", "Ось це дівчата🔥🔥🔥", "Видно круто погуляли 😂", "🔥🔥🔥🔥🔥я уявляю, як весело було🙈🙈🙈", "Як круто!!!! Гарного Вам відпочинку👍 👍 👍 👍"," веселі фоточки вийшли👍 😂 😂 😂", " ну, яка ж крута леді!", "Смешнючі", " Горячеее🔥 🔥", "чекаю продовження😹", "мої Позитивчики🔥 😍", " Соня - 🔥 Моє прям настрій на вечірці👌", " Оля!!! Ви найкрасивіша!!!", "Веселі, запальні і вогненні фотки вийшли. Вмієте гуляти, чекаємо продовження 👏", - написали користувачі мережі.

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