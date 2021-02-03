Известная украинская певица Оля Полякова в середине января отпраздновала 37-летие

Звезда бурно отметила свой день рождения, о чем свидетельствуют фото в сети, пишет Politeka.net. Красотка пригласила на свой праздник многих известных личностей.

Всего полчаса назад Полякова опубликовала кадры со своего дня рождения. На фото звезда предстала в соблазнительных нарядах в окружении примы-балерины Екатерины Кухар, певицы Даши Астафьевой, фешн-фотографа Сони Плакидюк, телеведущих Маши Ефросининой и Леси Никитюк.

Видно, что они веселились как, могли, танцевали и улыбались.

"😂😂😂это только начало)", - написала Полякова.

За полчаса пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Как было весело ✌🏻💜", "Ухты, какие прикольные)", "Такие вау 🔥❤️", "ГДЕ-ТО ЖАРКО ЗИМОЙ 🏝🌕☀️🌝🏖❄❄🏖💃🕺🕴👯‍♂️👯‍♀️🤸🤸‍♀️🧑‍🦰🏖", "Бомба💥", "БОГИНЯ😍", "Гулять умеем 😍 🔥 Красавицы 🚀🚀🚀", "Охмамо❤️❤️❤️", "Вот это девчонки🔥🔥🔥", "Видно круто погуляли 😂", "🔥🔥🔥🔥🔥я представляю как весело было🙈🙈🙈", "Как круто!!!! Хорошего вам отдыха👍👍👍👍", "Веселые фоточки получились 👍😂😂😂", "Ну, какая же крутая леди!", "Смешнючие", "Горячооо 🔥🔥", "Жду продолжения 😹", "Мои позитивчики🔥😍", "Соня - 🔥 моё прям настроение на вечеринке👌", "Оля!!! Вы самая красивая!!!", "Весёлые, зажигательные и огненные фотки получились. Умеете гулять, ждём продолжения 👏", - написали пользователи сети.

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