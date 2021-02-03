Відома модель Емілі Ратаковскі похвалилася гарячими знімками " без животика"

Емілі Ратаковки зараз чекає первістка і вже не може похвалитися витонченою фігуркою через помітний кругленький животик. Але на своїй сторінці в Instagram вона, як і раніше, балує фанатів красивими старими знімками і цього разу модель постала в оригінальному образі, пише Politeka.net.

На портретному фото Емілі Ратаковскі позує, стоячи боком до камери. Тендітне вабливе тіло обтягнула тонка атласна тканина бежевого кольору, крізь яку проглядалися крихітні "горбки" на її грудях. Колір вбрання тонко підкреслював ніжну засмаглу шкіру дівчини і її шовкову текстуру.

Цікавим акцентом в образі стали шкіряні ремені, якими були обтягнута талія і шия Емілі. Ця деталь нагадувала чоловічу портупею для носіння кобури і привносила в образ легку брутальність.

Волосся Емілі Ратаковскі були укладені особливим чином: вологі пасма були викладені на лобі напівпрозорою хвилею і обрамляли виразне обличчя моделі. Дівчина дивилася в камеру чуттєвим поглядом темних очей, млосно відкривши пухкенькі губки.

Також Емілі Ратаковскі показала кадри невеликої фотосесії, зробленої в студії, де модель представила два повсякденних лука, придатних для прогулянки в теплий день. На першому фото модель підкреслила зону декольте незвичайним білим топом з трикутними прорізами під грудьми і глибоким вирізом. Образ доповнили легка куртка і зручні джинси з високою талією.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від @emilia_ratakovski

А ось на другому фото Ратаковскі постала в милій білосніжній сукні з трикотажу, обтягнув стегна і груди дівчини. Емілі красиво відставила ніжку в сторону і грайливо доторкнулася до нижньої губи, вихваляючись нарядом. Яскравим акцентом став незвичайний фасон, завдяки якому вирізи на талії дозволяли розглянути її пружний животик.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі в червоному ліфчику показала реальний розмір свого бюста: "ніхто в очі і не подивиться"

Як повідомляла Politeka, зухвала Ратаковскі прикувала погляди до пружних форм у відвертому декольте: "а в очах вогонь!"

Також Politeka писала, що мокра Ратаковскі закрутила голову видом в прозорому вбранні: "у таку легко закохатися"