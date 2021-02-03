Известная модель Эмили Ратаковски смогла удивить новым образом
На фото Эмили позировала в темном боди с разрезом от животика. Красотка не надевала бюстгальтер, поэтому бюст прижимала только обтягивающая ткань. Волосы у Ратаковски были распущенными, за которые звезда взялась руками. Модель смотрела прямо в камеру и хвасталась идеальной фигуркой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
На втором фото Эмили была в красном платье с декольте и без белья. Красотка отвела взгляд от камеры, а одну руку подняла вверх. Как можно понять, снимок был сделан еще до беременности, ведь животика у звезды не видно.
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Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:
"Богатая девушка", "Слишком четкая", "А в глазах прямо огонь", "Безопасный малыш", "Ты мечта всей жизни", "Иди в клубничную индустрию, тебе такой образ идет", "Прекрасные соблазнительные сладкие поцелуи".
Мы писали, что известная модель Эмили Ратаковски всегда выглядит необычно стройно и привлекательно.
На снимке довольная модель позировала в голубом бикини и показывала свои формы, совсем не скрывая достоинства.
Крошечный низ на тонких лямках и аккуратный топ со спущенными бретельками подчеркнули изгибы знаменитости.
Напомним, мокрая Ратаковски вскружила голову видом в прозрачном наряде
Также Politeka сообщала, что томная Ратаковски без стыда и белья взбудоражила "близняшками", распахнув накидку
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски в красном лифчике показала реальный размер своего бюста