Известная модель Эмили Ратаковски смогла удивить новым образом

На фото Эмили позировала в темном боди с разрезом от животика. Красотка не надевала бюстгальтер, поэтому бюст прижимала только обтягивающая ткань. Волосы у Ратаковски были распущенными, за которые звезда взялась руками. Модель смотрела прямо в камеру и хвасталась идеальной фигуркой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото Эмили была в красном платье с декольте и без белья. Красотка отвела взгляд от камеры, а одну руку подняла вверх. Как можно понять, снимок был сделан еще до беременности, ведь животика у звезды не видно.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Богатая девушка", "Слишком четкая", "А в глазах прямо огонь", "Безопасный малыш", "Ты мечта всей жизни", "Иди в клубничную индустрию, тебе такой образ идет", "Прекрасные соблазнительные сладкие поцелуи".

Мы писали, что известная модель Эмили Ратаковски всегда выглядит необычно стройно и привлекательно.

На снимке довольная модель позировала в голубом бикини и показывала свои формы, совсем не скрывая достоинства.

Крошечный низ на тонких лямках и аккуратный топ со спущенными бретельками подчеркнули изгибы знаменитости.

Напомним, мокрая Ратаковски вскружила голову видом в прозрачном наряде

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