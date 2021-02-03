Известная модель Эмили Ратаковски похвасталась горячими снимками "без животика"

Восхитительная и дерзкая Эмили Ратаковки сейчас ждет первенца и уже не может похвастаться точеной фигуркой из-за заметно округлившегося животика. Но на своей странице в Instagram она по-прежнему балует фанатов красивыми старыми снимками и в этот раз модель предстала в оригинальном образе, пишет Politeka.net.

На портретном фото Эмили Ратаковски позирует, стоя боком к камере. Хрупкое манящее тело обтянула тонкая атласная ткань бежевого цвета, сквозь которую проглядывались крохотные "бугорки" на ее груди. Цвет наряда тонко подчеркивал нежную загоревшую кожу девушки и ее шелковую текстуру.

Интересным акцентом в образе стали кожаные ремни, которыми были обтянута талия и шея Эмили. Эта деталь напоминала мужскую портупею для ношения кобуры и привносила в образ легкую брутальность.

Волосы Эмили Ратаковски были уложены особым образом: влажные пряди были выложены на лбу полупрозрачной волной и обрамляли выразительное лицо модели. Девушка смотрела в камеру чувственным взглядом темных глаз, томно приоткрыв пухленькие губки.

Также Эмили Ратаковски показала кадры небольшой фотосессии, сделанной в студии, где модель представила два повседневных лука, подходящих для прогулки в теплый день. На первом фото модель подчеркнула зону декольте необычным белым топом с треугольными прорезями под грудью и глубоким вырезом. Образ дополнили легкая куртка и удобные джинсы с высокой талией.

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А вот на втором фото Ратаковски предстала в милом белоснежном платье из трикотажа, обтянувшим бедра и грудь девушки. Эмили красиво отставила ножку в сторону и игриво прикоснулась к нижней губке, хвастаясь нарядом. Ярким акцентом стал необычный фасон, благодаря которому вырезы на талии позволяли рассмотреть ее упругий животик.

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