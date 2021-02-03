Потужний циклон впливатиме на погоду завтра, 4 лютого, в Україні

Свіжий прогноз погоди з'явився в мікроблозі синоптика Наталки Діденко.

Через антициклон у більшості регіонів пройдуть дощі.

Більш того, циклон принесе із собою довгожданне потепління до +12 градусів.

"Йтимуть саме дощі, бо температура повітря очікується явно не лютнева: вдень +2+7 градусів, на Півдні та південному заході +5+12 градусів. Прохолодніше хіба що в північних областях, 0+4 градуси", - попередила вона у свіжому прогнозі.

Мокрий сніг можливий у північних регіонах та у Карпатах, де буде морозна погода.

"В більшості областей України досягатимуть 15-20 метрів за секунду.Вологостійке і вітронепродувне в четвер - обов'язково. У Києві 4-го лютого погода буде складною. Очікується у столиці дощ (карта 2), місцями, ймовірно, з мокрим снігом, та сильний південно-західний вітер", - додала Наталка Діденко та зазначила, що вже з 5 лютого стовпчики термометрів знову будут знижуватися.

Раніше ми розповідали, що лютий буде аномально теплим.

Як свідчить довгостроковий прогноз від Укргідрометеоцентру, середня температура складе від -3 до +1, що на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Метеорологи заявили, що кількість опадів буде в межах норми: в Карпатах прогнозують 25-58 мм, в гірських регіонах Криму побільше - до 110 мм.

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