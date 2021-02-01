Українцям варто готуватися до лютих морозів, які завітають до нашої країни вже завтра, 2 лютого

Свіжий прогноз погоди синоптик оприлюднила у своєму Facebook.

Вона попередила, що вночі на Півночі варто очікувати похолодання до -15, а вдень трохи "потеплішає" - від -3 до -7.

Тепло буде на Сході: вдень до +7, а вночі до +4. На Півдні прогнозують до +9, а у Криму - до +13.

Також люті морози очікуються: на Волині та Рівненщині до -10-14 градусів.

Через дію потужного антициклону в більшості областей України суттєві опади малоймовірні, лише циклонічний вплив ще відчуватимуть мешканці південних та східних регіонів: там переважатимуть дощі.

"У Києві у вівторок - переважно сухо, пауза від снігу. Проте буде морозно, вночі -8-10 градусів, на околицях до -12 градусів, вдень -3-5 градусів. На дорогах ожеледиця!", - резюмувала Наталка Діденко у свіжому прогнозі погоди.

Раніше синоптики прогнозували, що лютий буде аномально теплим.

Як свідчить довгостроковий прогноз від Укргідрометеоцентру, середня температура складе від -3 до +1, що на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Метеорологи заявили, що кількість опадів буде в межах норми: в Карпатах прогнозують 25-58 мм, в гірських регіонах Криму побільше - до 110 мм.

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