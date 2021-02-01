Украинцам стоит готовиться к лютым морозам, которые приедут в нашу страну уже завтра, 2 февраля

Свежий прогноз погоды синоптик обнародовала в своем Facebook.

Она предупредила, что ночью на Севере стоит ожидать похолодания до -15, а днем немного "потеплеет" - от -3 до -7.

Тепло будет на Востоке: днем до +7, а ночью до +4. На Юге прогнозируют до +9, а в Крыму - до +13.

Также сильные морозы ожидаются: на Волыни и Ровенщине до -10-14 градусов.

Через действие мощного антициклона в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны, лишь уборке влияние ощутят жители южных и восточных регионов: там будут преобладать дожди.

"В Киеве во вторник-преимущественно сухо, пауза от снега. Однако будет морозно, ночью -8-10 градусов, на окраинах до -12 градусов, днем -3-5 градусов. На дорогах гололедица!",- резюмировала Наталья Диденко в свежем прогнозе погоды.

Ранее синоптики прогнозировали, что февраль будет аномально теплым.

Как свидетельствует долгосрочный прогноз от Укргидрометеоцентра, средняя температура составит от -3 до +1, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

Метеорологи заявили, что количество осадков будет в пределах нормы: в Карпатах прогнозируют 25-58 мм, в горных регионах Крыма побольше - до 110 мм.

Напомним, что циклон с дождями и снегопадами ворвется в Украину, срочное предупреждение: "больше всех достанется..."

Также Politeka писала, что январь слетел с катушек, погода добьет украинцев температурными качелями от -9 до + 7

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