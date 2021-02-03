Мощный циклон будет влиять на погоду завтра, 4 февраля, в Украине
Свежий прогноз погоды появился в микроблоге синоптика Натальи Диденко.
Через антициклон в большинстве регионов пройдут дожди.
Более того, циклон принесет с собой долгожданное потепление до +12 градусов.
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"Будут идти именно дожди, потому что температура воздуха ожидается явно не Февральская: днем + 2 +7 градусов, на юге и юго-западе +5 + 12 градусов. Прохладнее разве что в северных областях, 0+4 градуса", - предупредила она в свежем прогнозе.
Мокрый снег возможен в северных регионах и в Карпатах, где будет морозная погода.
"В большинстве областей Украины будут достигать 15-20 метров в секунду.Влагостойкое и ветронепродувающее в четверг - обязательно. В Киеве 4-го февраля погода будет сложной. Ожидается в столице дождь (карта 2), местами, вероятно, с мокрым снегом, и сильный юго-западный ветер", - добавила Наталья Диденко отметила, что уже с 5 февраля столбики термометров снова будут снижаться.
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Как свидетельствует долгосрочный прогноз от Укргидрометеоцентра, средняя температура составит от -3 до +1, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.
Метеорологи заявили, что количество осадков будет в пределах нормы: в Карпатах прогнозируют 25-58 мм, в горных регионах Крыма побольше - до 110 мм.
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