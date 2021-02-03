Мощный циклон будет влиять на погоду завтра, 4 февраля, в Украине

Свежий прогноз погоды появился в микроблоге синоптика Натальи Диденко.

Через антициклон в большинстве регионов пройдут дожди.

Более того, циклон принесет с собой долгожданное потепление до +12 градусов.

"Будут идти именно дожди, потому что температура воздуха ожидается явно не Февральская: днем + 2 +7 градусов, на юге и юго-западе +5 + 12 градусов. Прохладнее разве что в северных областях, 0+4 градуса", - предупредила она в свежем прогнозе.

Мокрый снег возможен в северных регионах и в Карпатах, где будет морозная погода.

"В большинстве областей Украины будут достигать 15-20 метров в секунду.Влагостойкое и ветронепродувающее в четверг - обязательно. В Киеве 4-го февраля погода будет сложной. Ожидается в столице дождь (карта 2), местами, вероятно, с мокрым снегом, и сильный юго-западный ветер", - добавила Наталья Диденко отметила, что уже с 5 февраля столбики термометров снова будут снижаться.

Ранее мы рассказывали, что февраль будет аномально теплым.

Как свидетельствует долгосрочный прогноз от Укргидрометеоцентра, средняя температура составит от -3 до +1, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

Метеорологи заявили, что количество осадков будет в пределах нормы: в Карпатах прогнозируют 25-58 мм, в горных регионах Крыма побольше - до 110 мм.

Напомним, что "Бабье" лето с теплом до +10 прорвалось в Украину, но повезет не всем

Также Politeka писала, что Суровая зима вернулась в Украину, срочное предупреждение синоптика

А еще Politeka сообщала, что Начало февраля не пощадит украинцев