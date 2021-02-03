Відома співачка Віра Брежнєва здивувала вбранням у день народження

Після всіх привітань з 39-м днем народження Віра Брежнєва у своєму Instagram вирішила показати, як насолоджується святом, і здивувати незвичайною фотосесією, пише Politeka.net.

На фотографіях Віра Брежнєва вирішила кинути виклик всім стереотипам і з'явитися перед публікою не в елегантних нарядах і на каблучках, а у великому чоловічому костюмі, в якому вона позувала в фотостудії.

На першому знімку співачка тримається за голову обома руками, зарившись пальцями в розпущене по плечах волосся. Мабуть, така перша реакція у зірки виникла на свій новий вік, який ще на рік наблизив її до 40 років. Але віра все одно посміхається в кадрі і дивиться в камеру самим привітним і чарівним поглядом.

На другому знімку Брежнєва вирішила трохи побешкетувати і грайливо висунула язичок, показавши милі мімічні зморшки на носі. Портретний знімок демонструє не тільки широкий Чоловічий піджак, але і білу сорочку, застебнуту на всі гудзики. Образ завершив туго зав'язана сіра краватка під коміром сорочки.

Третій знімок був виконаний в класичних чорно-білих тонах: Віра Брежнєва трохи переодяглася, змінивши краватку на елегантне кольє з камінням. Мабуть, жіноча деталь в чоловічому гардеробі розсмішила співачку, так як вона широко посміхалася, показуючи рівний ряд ідеальних зубок.

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Останній кадр був зроблений в повний зріст. Співачка сиділа на високому стільці без взуття, поставивши босі ноги на поперечини внизу, і рухала тілом, немов танцюючи і забувши про все на світі.

"Зустрічаю свої 39 в кращому стані, в ідеальному настрої, з прекрасними людьми. Завтра буду відповідати на всі повідомлення, а сьогодні насолоджуюся кожною миттю. Спасибі всім за неймовірні побажання і теплі привітання! За кожне Ваше слово!",- написала своїм шанувальникам Віра Брежнєва.

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