Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу здався в компанії дівчат на вулиці в Туреччині

Мурат Налчаджіоглу у своєму Instagram вирішив розважити своїх шанувальників цікавими архівними кадрами, де він в оточенні жінок щось захоплено розповідає їм під час прогулянки, пише Politeka.net.

Мурат Налчаджіоглу не афішує особисте життя в соцмережах, а акцентує увагу на своєму бізнесі. Чоловік є генеральним директором косметичної компанії Farmasi і розповідає про свою діяльність на сторінці в Instagram. Нещодавно там з'явилося архівне відео, яке показує кадри прогулянки Мурата в оточенні жінок в Туреччині.

На відео видно, як Мурат йде поруч з групою туристок, щось захоплено розповідаючи їм і бавлячи жінок жартами, правда, що саме говорить екс-чоловік Ані Лорак, розібрати складно. Але попри це жінки відмінно його розуміли і навіть сміялися над деякими фразами, які говорив Мурат.

Це відео було знято минулої осені в місті Мармарис в Туреччині. Очевидно, Мурат Налчаджіоглу вирішив провести невелику екскурсію туристам і трохи їх повеселити. Він показував рукою на будівлю, супроводжуючи рух смішною історією.

Нагадаємо, що зараз Мурат Налчаджіоглу зустрічається з молодою брюнеткою на ім'я Лілія. За професією вона візажист, але про неї відомо небагато. Дівчина показує в соцмережі спільні знімки з Муратом і не приховує своїх емоцій поруч з ним. Також обраниця колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата вражає шанувальників співачки своєю схожістю з нею. Лілія вибирає схожий одяг для повсякденних луків і навіть фотографується в схожих позах.

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