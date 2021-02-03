Популярна американська модель Кім Кардашьян продовжує зводити з розуму своїх фанатів
Нескромні знімки зірка опублікувала у своєму Instagram.
Так, модель постала перед армією відданих фанатів у відвертому міні-бікіні.
Свою "осину" талію Кім Кардашьян перетягнула мотузочками від спокусливого купальника, а зухвалий образ вона доповнила стильним сонцезахисними окулярами.
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На одному зі знімків американська модель вирішила позагравати до фанатів і пограла губками на камеру.
"Сподіваюся, у тебе відмінний день", - підписала Кім Кардашьян свіжі фотографії в своєму Instagram.
Шанувальникам сподобалася публікація і вони завалили її захопленими коментарями з лайками, ледь підбираючи цензурні слова.
"Королева", "ідеальні слова і доставка - від поетичних богів", "Ти така красива", "абсолютно приголомшливо", "Абсолютно люблю тебе", "цей купальник приголомшливий", - написали вони під публікацією.
Раніше ми показували, як виглядала Кім Кардашьян до того, як стала популярною.
Зірка вирішила показати себе до всіх маніпуляцій, опублікувавши знімок в Instagram.
Кадр датується 1996 роком. 16-річна Кім позувала в блакитній футболочці і синій міні-спідниці. Дві заколочки в волоссі стали відмінним завершенням настільки невигадливого образу.
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