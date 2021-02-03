Спекотні знімки вже в мережі

Популярна американська модель Кім Кардашьян продовжує зводити з розуму своїх фанатів

Нескромні знімки зірка опублікувала у своєму Instagram.

Так, модель постала перед армією відданих фанатів у відвертому міні-бікіні.

Свою "осину" талію Кім Кардашьян перетягнула мотузочками від спокусливого купальника, а зухвалий образ вона доповнила стильним сонцезахисними окулярами.

На одному зі знімків американська модель вирішила позагравати до фанатів і пограла губками на камеру.

"Сподіваюся, у тебе відмінний день", - підписала Кім Кардашьян свіжі фотографії в своєму Instagram.

Шанувальникам сподобалася публікація і вони завалили її захопленими коментарями з лайками, ледь підбираючи цензурні слова.

"Королева", "ідеальні слова і доставка - від поетичних богів", "Ти така красива", "абсолютно приголомшливо", "Абсолютно люблю тебе", "цей купальник приголомшливий", - написали вони під публікацією.

Раніше ми показували, як виглядала Кім Кардашьян до того, як стала популярною.

Зірка вирішила показати себе до всіх маніпуляцій, опублікувавши знімок в Instagram.

Кадр датується 1996 роком. 16-річна Кім позувала в блакитній футболочці і синій міні-спідниці. Дві заколочки в волоссі стали відмінним завершенням настільки невигадливого образу.

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