Жаркие снимки уже в сети

Популярная американская модель Ким Кардашьян продолжает сводить с ума своих фанатов

Нескромные снимки звезда опубликовала в своем Instagram.

Так, модель предстала перед армией преданных фанатов в откровенном мини-бикини.

Свою "осиную" талию Ким Кардашьян перетянула веревочками от соблазнительного купальника, а дерзкий образ она дополнила стильным солнцезащитными очками.

На одном из снимков американская модель решила позаигрывать к фанатами и поиграла губками на камеру.

"Надеюсь, у тебя отличный день", - подписала Ким Кардашьян свежие фотографии в своем Instagram.

Поклонникам понравилась публикация и они завалили ее восторженными комментариями с лайками, едва подбирая цензурные слова.

"Королева", "Идеальные слова и доставка - от поэтических богов", "Ты такая красивая", "Совершенно потрясающе", "Абсолютно люблю тебя", "Этот купальник потрясающий", - написали они под публикацией.

Ранее мы показывали, как выглядела Ким Кардашьян до того, как стала популярной.

Звезда решила показать себя до всех манипуляций, опубликовав снимок в Инстаграм.

Кадр датируется 1996 годом. 16-летняя ким позировала в голубой футболочке и синей мини-юбке. Две заколочки в волосах стали отличным завершением столь незатейливого образа.

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