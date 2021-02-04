Відома співачка Світлана Лобода вразила ефектним образом на зйомках російського шоу "Голос. Діти"

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала коротке відео, на якому похвалилася своїм неймовірно красивим костюмом. Для зйомок в талант-шоу Лобода вибрала блискучий чорний комбінезон з екстремальним декольте. Волосся ефектна блондинка залишила розпущеним. Широкий пояс підкреслив осину талію зірки.

Лобода крутилася біля тренерського крісла, показуючи себе у всій красі. У коментарях під постом красуні залишили масу приємних слів.

"Ефектно, ЛобоДушечка. Скооооро почнеться спека. Мама Света повернулася", "блін, як же я сумую, знову сьогодні переглядала відео з тих самих крутих моментів і концертів, де разом з Вами запалювала», «ідеальний наставник», «ми дуже чекаємо! Будемо вболівати за вашу команду! Ви найкраща наставниця", "хочеться бум - бум...", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в 2019 році Лобода вперше стала наставником на російській версії шоу «Голос. Діти». Цього року, судячи з усього, з артисткою продовжили контракт.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода вразила ідеальною зовнішністю на новому фото. Співачці зробили незвичайний макіяж, який не залишив байдужими її шанувальників.

Нагадаємо, що Лобода в махровому халаті приголомшила новою зовнішністю після чистки і визнанням:"лялька Маша".

Також Politeka писала, що Лобода підігріла фантазії непристойним декольте, спекотні кадри: "цукерка".

А ще Politeka повідомляла, що Лобода відкинула сором і показала спекотні розваги із зірковими красенями: "який симпатюля...".