Відомий український ведучий Володимир Остапчук показав, як веселиться зі своїм маленьким сином

Як повідомляє Politeka.net, шоумен зворушив шанувальників новим відео, яким він поділився у своєму Instagram.

Так, Остапчук показав, як проводить час зі своїм дворічним сином Еваном. На відео ведучий пропонує синові сказати всім привіт. Маленький Еван зворушливо виконує його прохання, а потім показує батькові язика.

Витівка сина розсмішила ведучого, після чого він показав йому язик у відповідь.

"Еван передає всім привіт", - написав Остапчук у підписі до відео.

У коментарях тут же почали обговорювати новий пост ведучого. При цьому вони не могли не згадати його скандальне розставання з матір'ю його дітей, Оленою Войченко.

"Як можна проміняти дитину, просто на іншу жінку. Я не розумію, думаю і ви Вова колись про це пошкодуєте. Дитині потрібен батько", - написала в коментарі Українка.

На це ведучий відповів, що не збирається кидати своїх дітей.

"Я не кинув сім'ю, ми з колишньою дружиною закінчили те, що себе вичерпало. Дітей я не кину ніколи. І навіть зараз, коли доводиться їх бачити на перервах в школі і садку я впевнений - розсудливість переможе і у дітей як і раніше буде ручка для тата і ручка для мами», - написав Остапчук.

Зазначимо, що раніше ведучий, який пішов від Войченко до іншої, скаржився на те, що колишня дружина нібито не дає йому бачитися з дітьми. Та, в свою чергу, звинувачувала його в несплаті аліментів.

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