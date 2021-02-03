Скандальна українська модель Олена Омович похвалилася сніданком з розкішним видом, несподівано змінивши свій звичний образ

Інста-діва, яка через свою фігуру стала відома як «українська Кардашьян», поділилася новим знімком зі свого відпочинку в Єгипті. Про це повідомляє Politeka.net.

Омович прославилася завдяки своїй любові до пластичних операцій і максимально відвертих образів, в яких її тіло видно в найбільш викликаючих подробицях. Однак, на новому фото модель постала в несподівано пристойному образі.

Так, Омович показала, як снідає на тлі пірамід в простому повсякденному вбранні. На ній чорні шорти і топік, сіра толстовка, а також бежеві угги. Таке тепле взуття на сонячному курорті здивувало багатьох шанувальників красуні.

У коментарях активно обговорюють нове фото Омович.

"Там що холодно? або чому угги тоді?", "Красуня яка", "Реально супер", "головне ніжки щоб в теплі", "як красиво на такому тлі", "з цією мадам з головою щось не так, в мінус вона гола фоткается а тут", "вид ідеальний", "нехай буде ще багато унікальних сніданків", "Альона , ти така, якою хочеш бути і це супер! Богиня", "тут дуже схожа на Моніку Беллуччі. Хороша загалом", - пишуть люди.

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