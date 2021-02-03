Популярна співачка Тіна Кароль вразила ніжним образом і кільцем на пальці
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео зі зйомок. Ймовірно, Тіна взяла участь в рекламній кампанії прикрас, так як на її руках і шиї красувалися срібні і золоті браслети, кільця і підвіски.
Сама співачка була одягнена в білу хутряну накидку. Її волосся було розпущене і накручене. Ніжний макіяж гармоніював зі світлою шкірою артистки і золотистим волоссям. Особливу увагу шанувальників привернули кадри з величезним кільцем на пальці. Воно було дуже сильно схоже на каблучку для заручин, але Тіна не стала надягати його на безіменний палець.
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Як відомо, Тіна тільки раз була заміжня. Її чоловік, продюсер Євген Огір помер в 2013 році після важкої боротьби з раком шлунка. Після цього Кароль не була помічена з іншими чоловіками. Найгучніші чутки про роман стосувалися колеги по "Голосу", музиканта Дана Балана, з яким Тіна фліртувала і кокетнічала практично на кожному ефірі.
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