Популярна співачка Тіна Кароль вразила ніжним образом і кільцем на пальці

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео зі зйомок. Ймовірно, Тіна взяла участь в рекламній кампанії прикрас, так як на її руках і шиї красувалися срібні і золоті браслети, кільця і підвіски.

Сама співачка була одягнена в білу хутряну накидку. Її волосся було розпущене і накручене. Ніжний макіяж гармоніював зі світлою шкірою артистки і золотистим волоссям. Особливу увагу шанувальників привернули кадри з величезним кільцем на пальці. Воно було дуже сильно схоже на каблучку для заручин, але Тіна не стала надягати його на безіменний палець.

Як відомо, Тіна тільки раз була заміжня. Її чоловік, продюсер Євген Огір помер в 2013 році після важкої боротьби з раком шлунка. Після цього Кароль не була помічена з іншими чоловіками. Найгучніші чутки про роман стосувалися колеги по "Голосу", музиканта Дана Балана, з яким Тіна фліртувала і кокетнічала практично на кожному ефірі.

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