Популярная певица Тина Кароль впечатлила нежным образом и кольцом на пальце

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео со съемок. Вероятно, Тина приняла участие в рекламной кампании украшений, так как на ее руках и шее красовались серебряные и золотые браслеты, кольца и подвески.

Сама певица была одета в белую меховую накидку. Ее волосы были распущены и накручены. Нежный макияж гармонировал со светлой кожей артистки и золотистыми волосами. Особое внимание поклонников привлекли кадры с огромным кольцом на пальце. Оно было очень сильно похоже на помолвочное кольцо, но Тина не стала надевать его на безымянный палец.

Как известно, Тина только раз была замужем. Ее супруг, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году после тяжелой борьбы с раком желудка. После этого Кароль не была замечена с другими мужчинами. Самые громкие слухи о романе касались коллеги по «Голосу», музыканта Дана Балана, с которым Тина флиртовала и кокетничала практически на каждом эфире.

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