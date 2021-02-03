Популярная певица Тина Кароль впечатлила нежным образом и кольцом на пальце
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео со съемок. Вероятно, Тина приняла участие в рекламной кампании украшений, так как на ее руках и шее красовались серебряные и золотые браслеты, кольца и подвески.
Сама певица была одета в белую меховую накидку. Ее волосы были распущены и накручены. Нежный макияж гармонировал со светлой кожей артистки и золотистыми волосами. Особое внимание поклонников привлекли кадры с огромным кольцом на пальце. Оно было очень сильно похоже на помолвочное кольцо, но Тина не стала надевать его на безымянный палец.
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Как известно, Тина только раз была замужем. Ее супруг, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году после тяжелой борьбы с раком желудка. После этого Кароль не была замечена с другими мужчинами. Самые громкие слухи о романе касались коллеги по «Голосу», музыканта Дана Балана, с которым Тина флиртовала и кокетничала практически на каждом эфире.
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