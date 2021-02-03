«Возз'єднання» Тіни Кароль з Даном Баланом в новому сезоні шоу «Голос країни» призвело фурор

Фото зі зйомок проекту, на яких Балан підійшов до Крароль, а потім примостився разом з нею в суддівському кріслі, облетіли мережу і практично нікого не залишили байдужим.

Так не зміг не відреагувати і ведучий Слава Дьомін. Він зробив перепост одного з гучних фото у себе в сторіс.

"Шо там по обнімашкам? Ух, буде гаряче», - прокоментував він знімок.

При цьому автори проекту не розкривають подробиці щодо того. Яка ж роль уготована Балану в новому сезоні.

Можливо, що Дан не пережив розставання з Тіною і захотів її підтримати під час "голосу". Бути може він стане своєрідним порадником для Тіни і допоможе їй відбирати учасників в свою команду. Як у нього це вийде, дізнаєтеся під час найближчих ефірів.

Як відомо, протягом двох сезонів вокального шоу Тіна Кароль і Дан Балан підігрівали інтерес до своїх персон, постійно фліртуючи один з одним. У мережі ходили чутки, що між зірками роман, але самі артисти ретельно уникали розмов на цю тему.

Варто відзначити, що для шанувальників шоу стала розчаруванням відсутність в кріслі тренера Дана Балана. Однак продюсери, схоже, придумали щось цікавіше.

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