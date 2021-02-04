Популярна українська співачка Ані Лорак блиснула розкішною фігуркою поруч з красунею Вірою Брежнєвою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Кароліна опублікувала архівне фото з концерту, на якому вона зустрілася за лаштунками з екс-солісткою ВІА Гри, українською співачкою Вірою Брежнєвою.

Лорак була одягнена в епатажний костюм яскравого синього кольору. Штани обтягнули її округлі стегна, а кофта з непристойно глибоким декольте ледь не оголила бюст зірки. Образ доповнив синій капелюх на голові артистки. Варто відзначити, що пишні принади Кароліни так і норовили вибратися назовні.

Брежнєва була одягнена в більш скромний наряд, але не менш епатажний. На ній красувалося біле плаття з величезною трояндою з тканини. Волосся зірки було зачесане назад, а розрізи на сукні надавали пікантності її образу.

Незважаючи на те, що обидві співачки виглядали чудово, Лорак заткнула Брежнєву за пояс, продемонструвавши своє декольте.

"З днем народження, прекрасна Віра", - підписала фото зірка.

Раніше ми писали, що Ані Лорак вразила кадрами в білому пікантному костюмі. Зірка розляглася на диванчику, блиснувши декольте і оголеними плечима. Рукава були приспущені з плечей, а шкіра сяяла на світлі. Брючки на високій посадці виділили тонку талію.

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