Популярна українська співачка Ані Лорак блиснула розкішною фігуркою поруч з красунею Вірою Брежнєвою
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Кароліна опублікувала архівне фото з концерту, на якому вона зустрілася за лаштунками з екс-солісткою ВІА Гри, українською співачкою Вірою Брежнєвою.
Лорак була одягнена в епатажний костюм яскравого синього кольору. Штани обтягнули її округлі стегна, а кофта з непристойно глибоким декольте ледь не оголила бюст зірки. Образ доповнив синій капелюх на голові артистки. Варто відзначити, що пишні принади Кароліни так і норовили вибратися назовні.
Брежнєва була одягнена в більш скромний наряд, але не менш епатажний. На ній красувалося біле плаття з величезною трояндою з тканини. Волосся зірки було зачесане назад, а розрізи на сукні надавали пікантності її образу.
Незважаючи на те, що обидві співачки виглядали чудово, Лорак заткнула Брежнєву за пояс, продемонструвавши своє декольте.
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"З днем народження, прекрасна Віра", - підписала фото зірка.
Раніше ми писали, що Ані Лорак вразила кадрами в білому пікантному костюмі. Зірка розляглася на диванчику, блиснувши декольте і оголеними плечима. Рукава були приспущені з плечей, а шкіра сяяла на світлі. Брючки на високій посадці виділили тонку талію.
Нагадаємо, що щаслива Ані Лорак показала, з ким проводить вечори після розлучення: "який шалений".
Також Politeka писала, що 42-річна Ані Лорак приголомшила зовнішністю без косметики, яскраве фото: "Вам 18?".
А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак показала самий сік у сукні з пікантними вирізами:"як дівчинка".