Відома співачка Ані Лорак поділилася особистими кадрами з вечірнього відпочинку
Кілька днів тому Кароліна поділилася стильними фото з відпочинку в Києві, де провела кілька днів, а також зустрілася з найближчою подругою Лілією Подкопаєвої. Також зірка поїздила у справах в місті і похвалилася прогулянкою по дорогих бутіках столиці. По поверненню додому Кароліна оголосила про поповнення в родині.
Як виявилося, зірка вирішила завести домашнього улюбленця, який тепер радує і її, і єдину дочку Кароліни Софію. Після розлучення зірка залишилася жити в особняку в РФ з дитиною, віддалившись від чоловіка.
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Причому вибрала Лорак породистого цуценя.
Мальтіпу - це помісь мальтійської болонки і той-пуделя, маленький пухнастий клубочок вже освоївся в будинку знаменитості і щосили веселиться. Кароліна навіть показала, як щеня краде її тапки і «знищує» їх на своєму місці, кажучи про те, який Шалений у малюка характер.
Відзначимо, такі собачки гіпоалергенні і навіть не линяють, проте не все так просто – цуценята повинні з дитинства є спеціальний Європейський корм преміум-класу, А мити їх можна тільки спеціальним шампунем, відповідним кольором собачки.
Також у себе в Instagram красуня опублікувала фото в неймовірно красивій вечірній сукні. Лорак вибрала обтягуючу чорну сукню в блискітках. Наряд ідеально підкреслив фігурку зірки, її пишний бюст і округлі стегна. Родзинкою сукні став Екстремальний розріз. Красуня без сорому засвітила свою струнку ніжку, від якої неможливо було відірвати очей.
"Кароліночка, дорога, кожне твоє фото і відео неймовірно теплі, кожен день з тобою - маленьке свято!", "Дуже елегантна і красива», «Фото просто супер», «а я захоплююся вашою жіночністю і красою», «яка красуня, гарного вам вечора, Каролін», "кішечка", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що похмура Ані Лорак в обіймах красеня заговорила про біль, несподівані кадри:»Все в минулому...".
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