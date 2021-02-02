Популярна українська співачка Ані Лорак блиснула розкішною фігуркою в оригінальній сукні з розрізами

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явився знімок, зроблений під час виступу артистки. На фото 42-річна Кароліна постала в неймовірно красивій сукні, яка підкреслила її достоїнства. Чорний колір вбрання зробив фігурку візуально стрункішою, а пікантні вирізи оголили самий сік.

Лорак блиснула розкішною зоною декольте, зробивши акцент на пишному бюсті. Також артистка підкреслила вирізами тонку талію, і стрункі ніжки. Зачіска Кароліни заслужила окремої уваги. Світлі пасма відтінили смагляве обличчя красуні, надавши фото особливого шарму.

"Божественна @anilorak", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях популярній зірці залишили масу приємних слів.

"Як молоденька дівчинка", "як тепер заснути?", "Ані, ти богиня", «чудова Ані», «Королева», "Браво", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ані Лорак починала свою кар'єру в Україні. На початку своєї кар'єри вона співала українською мовою. Після участі в "Євробаченні" вона почала прокладати шлях на російську естраду. Зараз Лорак повністю орієнтована на російський шоу-бізнес, за що нещадно критикується в Україні.

Нагадаємо, що Ані Лорак хизувалася кільцем на безіменному пальці, колишній чоловік кусає лікті:"Так і світиться щастям".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак прийняла палючу позу в топіку з небезпечним декольте: "мої хороші...".

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