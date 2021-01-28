Пора вже знову заміж

Популярна співачка Ані Лорак повеселилася під час поїздки на автомобілі

Як повідомляє Politeka.net, вона розмістила в сторіз соціальної мережі "Instagram" коротке відео, зняте в салоні. Артистка розташувалася на задньому сидінні в комфортному дорожньому образі: чорна толстовка на блискавці і світло-сині джинси химерного дизайну. Образ знаменитої красуні доповнив перстень з діамантом на безіменному пальці і браслет на зап'ясті правої руки.

Спочатку Ані Лорак покрасувалася своїм квітучим виглядом в капюшоні, закинувши руку за голову, а потім скинула його і оголила волосся, зібране в стильну зачіску. Зірка грайливо посміхнулася на камеру, злегка поерзала на місці і поправила свої локони, вона так і світиться щастям в кадрі. "Як справи", - поцікавилася вона у фанатів.

Варто відзначити, що два роки тому Ані Лорак розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу після скандалу зі зрадами. Від цього шлюбу у співачки залишилася дев'ятирічна дочка Софія.

Раніше Ані Лорак здивувала шанувальників домашніми кадрами, на яких постала в білосніжному махровому халаті і тапочках. Знаменитість розвалилася в розкішному шкіряному кріслі, закинувши ногу на ногу, і побалувала себе напоєм з білої чашки. Вона зазначила, що щовечора намагається розібратися в собі і зробити висновки з прожитого.

"Щовечора обов'язково знаходжу час, щоб побути наодинці з думками і проаналізувати все, що сталося за день», - поділилася Ані Лорак в описі поста.

Нагадаємо, Ані Лорак в розстебнутій сорочці "підсмажилася" на сонці, виблискуючи білим ліфчиком:"Діва з тату метелика".

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