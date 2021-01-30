Відома співачка Ані Лорак продовжує вражати шанувальників
За довгу кар'єру в артистки з'явилася маса шанувальників, пише Politeka.net. Користувачі мережі створюють фан-акаунти, в яких публікують одні з найяскравіших знімків артистки.
Так, в одній з груп розмістили кадр, в якому Ані постала в спокусливому, але і водночас в ніжному образі.
Співачка лежала на шкіряному дивані, і дивилася в камеру відкривши губи.
Артистка одягла білосніжний топік на найтонших бретельках. Декольте одягу було небезпечним, з нього виставився бюст, що додало кадру особливої пікантності.
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Рукава були приспущені з плечей, а шкіра сяяла на світлі. Брючки на високій посадці не тільки виділили тонку талію, але і красиві стегна.
Лорак розпустила волосся, яке акуратно лягло, прикривши її вушка.
"Доброго ранку, мої хороші! 😚 Прекрасної суботи вам! 😚 😉 Чим плануєте займатися?",- написали автори поста.
За годину пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
Раніше ми писали, що Ані Лорак народилася 27 вересня 1978 року. Майбутня зірка з чотирьох років мріяла стати співачкою.
Бувши школяркою, вона виступала на різних шкільних конкурсах.
У 1992 році дівчинка перемогла в Чернівецькому фестивалі «Первоцвіт», і в результаті познайомилася з продюсером Юрієм Фалесою. З останнім артистка підписала свій перший професійний контракт.
Кар'єра артистки виросла, а через кілька років зірка стала продюсувати себе сама.
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