Популярная украинская певица Ани Лорак сверкнула роскошной фигуркой в оригинальном платье с разрезами
Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появился снимок, сделанный во время выступления артистки. На фото 42-летняя Каролина предстала в невероятно красивом платье, которое подчеркнуло ее достоинства. Черный цвет наряда сделал фигурку визуально стройнее, а пикантные вырезы обнажили самый сок.
Лорак сверкнула роскошной зоной декольте, сделав акцент на пышном бюсте. Также артистка подчеркнула вырезами тонкую талию, и стройные ножки. Прическа Каролины заслужила отдельного внимания. Светлые пряди оттенили смуглое лицо красавицы, придав фото особого шарма.
«Божественная @anilorak», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях популярной звезде оставили массу приятных слов.
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«Как молоденькая девочка», «Как теперь уснуть?», «Ани, ты богиня», «Замечательная Ани», «Королева», «Браво», - пишут пользователи сети.
Как известно, Ани Лорак начинала свою карьеру в Украине. В начале своей карьеры она пела на украинском языке. После участия в «Евровидении» она начала прокладывать путь на российскую эстраду. Сейчас Лорак полностью ориентирована на российский шоу-бизнес, за что нещадно критикуется в Украине.
Напомним, что Ани Лорак щегольнула кольцом на безымянном пальце, бывший муж кусает локти: "Так и светится счастьем".
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