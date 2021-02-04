Популярная украинская певица Ани Лорак сверкнула роскошной фигуркой рядом с красавицей Верой Брежневой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Каролина опубликовала архивное фото с концерта, на котором она встретилась за кулисами с экс-солисткой ВИА Гры, украинской певицей Верой Брежневой.

Лорак была одета в эпатажный костюм яркого синего цвета. Штаны обтянули ее округлые бедра, а кофта с неприлично глубоким декольте едва не оголила бюст звезды. Образ дополнила синяя шляпа на голове артистки. Стоит отметить, что пышные прелести Каролины так и норовили выбраться наружу.

Брежнева была одета в более скромный наряд, но не менее эпатажный. На ней красовалось белое платье с огромной розой из ткани. Волосы звезды были зачесаны назад, а разрезы на платье придавали пикантности ее образу.

Несмотря на то, что обе певицы выглядели прекрасно, Лорак заткнула Брежневу за пояс, продемонстрировав свое декольте.

«С днем рождения, прекрасная Вера», - подписала фото звезда.

Ранее мы писали, что Ани Лорак впечатлила кадрами в белом пикантном костюме. Звезда разлеглась на диванчике, сверкнув декольте и оголенными плечами. Рукава были приспущены с плеч, а кожа сияла на свету. Брючки на высокой посадке выделили тонкую талию.

Напомним, что счастливая Ани Лорак показала, с кем проводит вечера после развода: "Какой шальной".

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