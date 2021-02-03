Зірка показала себе не такою, до її звикли бачити

Популярна українська співачка Ані Лорак показала себе без косметики

Зірка сфотографувала себе, навівши камеру на дзеркало, пише Politeka.net. Красуня вирішила показати себе без косметики.

Заодно артистка похвалилася формами в довгій сорочці. Такий знімок Лорак опублікувала у своєму Instagram.

Зірка посміхалася, зробивши пучок на голові. В очах був якийсь блиск. Ані заворожила натуральною красою, підфарбувавши лише брови і навівши тонкі стрілки на повіках.

Співачка була в довгій синій сорочці, яку розстебнула вгорі. Крім того, пікантності додавав той факт, що крім сорочки на Ані нічого не було і з-під неї визирали стрункі ніжки.

"Зараз робота над новою музикою займає перше місце в списку моїх щоденних справ. Скоро вас чекає красива відеопрем'єра неймовірно душевної пісні❣️ готуйтеся, буде 💣", - написала зірка.

За півгодини пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ооой, швидше б послухати нову пісню🥰 в лютому почуємо?", "Дуже сильно чекаємо, Ані 😍 😍 вже готова на репіт ставити! ❤ ️ ", "Це буде кліп на пісню, що вже вийшла, або на нову? 😍 🔥 ", "Є таке відчуття, що я готовий😏", "яка ж Ви прекрасна 😍 😍 😍 дуже радісно бачити вашу посмішку 💘 💘 💘 ", "нереальна🔥 😍", "божевільна красуня 😍 ми дуже-дуже чекаємо!❤ ️ ", "Дуже такого від Вас не вистачало 🙏 🏻 💕 як ви добре виглядаєте, Кароліна😍", "Кароліна Ви справжня красуня,сама чарівність", "Вам 18?", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що Ані Лорак хизувалася кільцем на безіменному пальці, колишній чоловік кусає лікті:"Так і світиться щастям".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак прийняла палючу позу в топіку з небезпечним декольте: "мої хороші...".

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