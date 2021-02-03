Популярна українська співачка Ані Лорак показала себе без косметики
Зірка сфотографувала себе, навівши камеру на дзеркало, пише Politeka.net. Красуня вирішила показати себе без косметики.
Заодно артистка похвалилася формами в довгій сорочці. Такий знімок Лорак опублікувала у своєму Instagram.
Зірка посміхалася, зробивши пучок на голові. В очах був якийсь блиск. Ані заворожила натуральною красою, підфарбувавши лише брови і навівши тонкі стрілки на повіках.
Співачка була в довгій синій сорочці, яку розстебнула вгорі. Крім того, пікантності додавав той факт, що крім сорочки на Ані нічого не було і з-під неї визирали стрункі ніжки.
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"Зараз робота над новою музикою займає перше місце в списку моїх щоденних справ. Скоро вас чекає красива відеопрем'єра неймовірно душевної пісні❣️ готуйтеся, буде 💣", - написала зірка.
За півгодини пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.
"Ооой, швидше б послухати нову пісню🥰 в лютому почуємо?", "Дуже сильно чекаємо, Ані 😍 😍 вже готова на репіт ставити! ❤ ️ ", "Це буде кліп на пісню, що вже вийшла, або на нову? 😍 🔥 ", "Є таке відчуття, що я готовий😏", "яка ж Ви прекрасна 😍 😍 😍 дуже радісно бачити вашу посмішку 💘 💘 💘 ", "нереальна🔥 😍", "божевільна красуня 😍 ми дуже-дуже чекаємо!❤ ️ ", "Дуже такого від Вас не вистачало 🙏 🏻 💕 як ви добре виглядаєте, Кароліна😍", "Кароліна Ви справжня красуня,сама чарівність", "Вам 18?", - написали шанувальники.
Нагадаємо, що Ані Лорак хизувалася кільцем на безіменному пальці, колишній чоловік кусає лікті:"Так і світиться щастям".
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак прийняла палючу позу в топіку з небезпечним декольте: "мої хороші...".
Також Politeka писала, що щаслива Ані Лорак показала, з ким проводить вечори після розлучення: "який Шалений".