Відома українська актриса Ольга Сумська зачарувала своїм поглядом чарівного колегу

Ольга Сумська вразила неймовірною харизмою, зачарувавши красеня, який не міг відвести очей від артистки. У своєму Instagram Stories актриса показала коротке відео, записане в театрі, де чоловік намагався "загравати", перебуваючи в образі поручика, пише Politeka.net.

На відео Ольга Сумська сидить в красивому сценічному костюмі, в якому грала одну з ролей у виставі. Волосся артистки було зібране в старовинну зачіску і прикрашене великим чорним бантом. А доповнило образ довге синє плаття з рукавами-ліхтариками і мереживним вставками на грудях.

Ольга Сумська сиділа на стільці, ймовірно, в гримерці, разом зі своїм колегою, який грав відставного поручика і поміщика. Актор не став виходити зі сценічного образу і вирішив показати характер персонажа для шанувальників актриси, розігравши з нею невелику сценку.

Актор спочатку картинно представився, з почуттям проговоривши своє сценічне ім'я і військове звання, а потім з напором почав робити компліменти, від яких могла б розтанути будь-яка жінка.

"Друзі, граємо сьогодні "Ведмідь і пропозиція", "Два анекдоті на вечерю". Поміщик... Як вас, вибачте?",- запитала Ольга Сумська у свого харизматичного колеги.

"Григорій Степанич Смирнов!",- представився актор, на що Сумська, не відриваючи погляду від камери відповіла, що їй дуже приємно.

"Відставний поручик артилерії", - продовжив чоловік. А актриса чемно і стримано відповіла: "Що вам завгодно".

"Ай, очі, очі... Запальна жінка!",- зазначив "поміщик" і "олійно" розсміявся, ворушачи об'ємними бакенбардами.

А Ольга Сумська підняла одну брову і впевнено підсумувала: "Ще й яка!".

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