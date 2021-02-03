Є, на що подивитися

Відома модель Кім Лі, яку прозвали корейською версією Кардашьян, позбавила чоловіків сну

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала дуже гаряче фото. Красуня постала в одних трусиках або плавках від купальника. Верхню частину костюма вона вирішила скинути, звільнивши своїх пишних "подружок".

Свій спокусливий образ модель доповнила чорними довгими рукавичками і величезним капелюхом з великими полями. Дівчина рівно стояла, стиснувши руками свій бюст. Варто відзначити, що її груди виявилися настільки великими, що просто не помістилися в руки.

Чорне волосся, яке визирало з-під капелюха, надало образу моделі привабливості, а засмагла шкіра, трохи волога і яскрава на сонці, звела з розуму шанувальників.

"Хижачка", "Ідеально", "приголомшливо шикарна", "Мій улюблений кадр", "Мила Кім!", "Чудово і шикарно», «Вау, красива дівчина, красиві подружки", "чи можеш ти стати ще красивіше?", "Досконалість у плоті", " виглядає приголомшливо!", "Ти гаряче виглядаєш", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Кім Лі вразила глибиною декольте і неслухняними «близнючками», які так і норовили показатися публіці. Модель зробила спокусливе селфі, щоб порадувати своїх шанувальників.

Нагадаємо, що корейська Кардашьян знялася в популярному серіалі, без сорому показавши своє "багатство": "за одну ніч я...".

Також Politeka писала, що корейська Кардашьян задерла ніжку в напівпрозорому міні, розбурхуючи фантазію:"досконалість".

А ще Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян роздяглася, заткнувши за пояс пишногруду Кім: "поза конкуренцією".