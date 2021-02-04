Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала можливості своєї розтяжки в спортивному залі

Одіозна Анастасія Волочкова у своєму Instagram знову показала, на що здатне її тіло, правда, свою улюблену позу балерина прийняла далеко не на сцені, пише Politeka.net.

Анастасія Волочкова показала фото, зроблене у величезному спортзалі посеред безлічі різноманітних тренажерів. Тут балерина підтримує свої м'язи і розтяжку в тонусі, регулярно займаючись і показуючи свої заняття шанувальникам.

Цього разу балерина одягла комбінезон кричущого блакитного кольору, який обтягнув фігуру та складався з щільного верху, що насилу міг стримувати пишні груди Волочкової, і спортивних кльош, які підкреслили кожен м'яз на ногах зірки.

Анастасія Волочкова не змогла не продемонструвати свій легендарний шпагат і цього разу розтягнулася прямо на тренажері, уклавши свої ноги на лавку для жиму. Балерина посилено тягнула шкарпетку, а, щоб не зіслизнути з лавки на підлогу, вона міцно вхопилася однією рукою за ручку, зігнувши її в лікті.

По руці балерини було видно, що поза дається їй трохи насилу - так сильно напружилися її біцепси, але Волочкова "тримала обличчя" і хоробро дивилася в камеру, картинно уклавши вільну руку на талію, але все одно здавалося, що її комбінезон ось-ось лопне від натягу.

На окрему увагу заслуговує зона декольте Анастасії Волочкової, яка не потрудилася надіти білизну на своє заняття. Глибокий виріз відкривав вид на значний розмір її грудей, а тонка тканина не змогла приховати помітні "горбки".

Свою публікацію балерина підписала словами про те, що знайшла ще один варіант, як підтримувати себе у формі.

"Ще один спосіб підтримати розтяжку. Шпагат по-волочковськи",- жартівливо назвала вправу Волочкова.

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